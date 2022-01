Pläne werden konkret Affalterbach bekommt ein Hotel

Affalterbach - Wer in den vergangenen Jahren nach einer offiziellen Übernachtungsmöglichkeit in Affalterbach suchte, der hatte Pech. Doch das wird sich ändern. Spätestens im ersten Quartal des kommenden Jahres, möglicherweise schon Ende 2022, eröffnet in der Apfelbachgemeinde ein Hotel mit 98 Zimmern und einem Restaurant mit 140 bis 160 Plätzen. Betrieben wird es von der Familie Wahl, die derzeit für die Gaststätte Lamm in Aspach verantwortlich zeichnet.