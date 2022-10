Pläne in Sachen Klimaschutz Marbach will für Flüge Buße tun

Die Frage wird freilich sein, aus welchem finanziellen Fundus die Kommune dabei schöpfen kann. In den Flieger setzen sich Delegationen aus Marbach lediglich, um die weit entfernten offiziellen Partnerstädte Washington in Missouri, Tongling in China sowie das befreunde Tirebolu in der Türkei anzusteuern. Und das auch noch in einer recht niedrigen Frequenz, ungefähr alle fünf Jahre, wie der Bürgermeister hervorhob. Für einen Flug von Stuttgart in die amerikanische Partnerstadt würden dann pro Person aber immerhin 83 Euro als Ausgleich fällig, bei einem Tross von 30 abgabepflichtigen Teilnehmern wie zuletzt 2017 flössen somit fast 2500 Euro in den neuen Klimatopf der Kommune.