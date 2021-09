Pläne in Großbottwar Weingut will in die Weinberge ziehen

Letztlich liegt die Entscheidung aber ohnehin beim Landratsamt Ludwigsburg. Hier wird darüber befunden, ob das Vorhaben privilegiert ist oder nicht . Und auch für den Fall, dass grünes Licht gegeben wird, gibt es noch viel zu klären – etwa die Fragen der Erschließung, angefangen von Wasser- und Abwasser bis hin zum Strom.

Auch der Verband Region Stuttgart (VRS) hat ein Wörtchen mitzureden. Stichwort regionaler Grünzug, wie es Thomas Kiwitt formuliert. Der Leitende Technischer Direktor des VRS war schon häufiger mit dem Thema Weinarchitektur, wie er es nennt, konfrontiert – also mit der Frage, wie und wo Weinerzeuger ihre Produktionsanlagen neu gestalten können. Das sei in dieser Form zwar im Landkreis Ludwigsburg neu, so Kiwitt, er verweist aber beispielsweise auf Fälle aus dem Remstal.

Ambiente ist von großer Bedeutung

„Das Terroir, das Ambiente sind bei den Direktvermarktern im Weinbau von großer Bedeutung und müssen mitverkauft werden.“ Das sei nachvollziehbar, erklärt Kiwitt. Ebenso wichtig sei aber, dass die Landschaft, in die man hineinschaue, auch frei bleibe. „Der Blick von der Terrasse einer Vinothek in den Weinbergen ist auch nur dann toll, wenn nicht alles mögliche andere in der Natur herumsteht.“ Sprich, wenn nicht jeder Wengerter seinen Betrieb in die Weinberge verlegt – ein Szenario, vor dem auch in Naturschutzkreisen gewarnt wird.

Ob sein Projekt also letztlich umgesetzt werden kann, „müssen wir abwarten“, sagt Markus Bruker. Zumal ohnehin noch einiges Wasser die Bottwar hinunterfließen würde, bis es soweit ist – angefangen von der Genehmigung bis hin zum Bau. Aber: „Ich bin da entspannt.“ Dieses Projekt sei nur eine von drei Überlegungen, was die Zukunft des Großbottwarer Weinguts angehe.

Wie geht es weiter?

Landratsamt

Die Bauvoranfrage befindet sich noch im Verfahren, da alle für die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen noch nicht vorliegen, heißt es seitens des Landratsamtes Ludwigsburg. „Wir können also noch nicht sagen, wann wir darüber entscheiden können“, sagt Pressesprecher Andreas Fritz.

Privilegierung

Ein landwirtschaftliches Vorhaben ist im Außenbereich privilegiert, wenn es dem Betrieb dient und hinsichtlich seiner Lage und seines Umfangs unter Berücksichtigung der Schonung des Außenbereichs angemessen ist, teilt der Sprecher des Landratsamts mit. „Dies bedeutet aber nicht, dass jedes privilegierte Vorhaben auch automatisch genehmigt wird, es ist nur erleichtert zulässig.“ In diesem Fall spiele insbesondere die geplante Lage im Landschaftsschutzgebiet eine wesentliche Rolle. Eine weiter Punkt laut Verband Region Stuttgart ist, dass es beispielsweise keine andere Möglichkeit für den Betrieb innerorts gibt.