Pläne in der Marbacher Altstadt In die Marktstraße soll ein Weinhandel ziehen

Marbach - Die Marbacher Fußgängerzone war schon vor Corona und den beiden Lockdowns kein richtiger Besuchermagnet mehr. Deshalb soll die gute Stube der Stadt vom Spätsommer an auch herausgeputzt werden. Das alleine wird aber kaum helfen, um die Fußgängerzone wachzuküssen. Dazu braucht es in der Innenstadt auch attraktive Angebote. Einen Teil dazu könnte ein Projekt beitragen, das am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellt und einmütig abgesegnet wurde: Demnach soll das Gebäude in der Marktstraße 44 abgerissen und durch ein neues Wohn- und Geschäftshaus ersetzt werden. Und im Erdgeschoss zur Straßenseite hin soll dann ein Weinverkauf samt Ausschank der edlen Tropfen untergebracht werden, berichtete Laura Bader vom Bauamt.