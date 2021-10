Pläne in Affalterbach Hinter dem Kirchhof wird bald gebaut

Affalterbach - Manche schier unendlichen Geschichten finden doch noch zu einem guten Abschluss. Das ist nun offenbar auch bei dem geplanten Affalterbacher Baugebiet „Hinter dem Kirchhof“ der Fall. Alle Grundstückseigentümer hätten an der Umlegung teilgenommen, damit könne man nun die Planungen weiter vorantreiben, verkündete Bürgermeister Steffen Döttinger in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Und: „Die Umlegung ist rechtskräftig“, betonte er auf Nachfrage dieser Zeitung. Derzeit laufe die Ausschreibung für die Erschließung, Baubeginn sei wohl frühestens im Herbst des nächsten Jahres. „Das hat jetzt sieben Jahre gedauert“, so der Rathauschef, dem die Erleichterung anzumerken war. Doch eigentlich waren es noch mehr.