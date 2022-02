Pläne gegen Verkehrslärm Murrer lassen bei Tempo 30 nicht locker

Welche Rolle spielt der Busverkehr?

Würde Tempo 50 auf 30 reduziert, verlöre der öffentliche Busverkehr zwischen Marbach und Beilstein zu viel Zeit, lautete bisher ein wichtiges Argument des Landratsamtes Ludwigsburg. Eine Untersuchung zeigt aber jetzt, dass der Reisezeitverlust hinnehmbar ist, da Busse im Ort ohnehin langsamer fahren müssen. „Die Auswirkungen auf den Busverkehr sind minimal“, sagte der Bürgermeister Torsten Bartzsch. Der Lärm würde bei Tempo 30 noch spürbarer als bei Tempo 40 reduziert. Die Lebensqualität der Anwohner steige damit, deshalb favorisiere er diese Variante. Bartzsch sieht das Landratsamt in der Pflicht zuzustimmen. Die neuere Rechtssprechung stärke Kommunen, die nach sorgsamer Abwägung Tempo 30 im Lärmschutzplan beantragten.

Was wird sich ändern?

Eine Ampel, die Busse bevorrechtigt, soll an der Einmündung der Steinheimer Straße zur L 1126, der Murrer Straße in Steinheim, entstehen. Dort bleiben die Linienbusse oft in Rückstaus stecken. Allerdings wird diese Maßnahme wohl erst nach zwei Jahren kommen, da sie als mittelfristig eingestuft worden ist. Solche Projekte bräuchten in der Regel etwa zwei bis fünf Jahre, erklärte Torsten Bartzsch auf Nachfrage. So lange wird wohl mindestens auch die Verlängerung der Lärmschutzwand an der Bietigheimer Straße in der Warteschleife stecken. Die Kosten für die etwa 100 Meter lange und drei Meter hohe Wand werden auf etwa 120 000 Euro geschätzt. Verbessern will die Kommune zudem die Knotenpunkte an der L1125 und der L1100 zwischen der Oehler-Kreuzung in Marbach und der Autobahn 81. Zwei Gemeinderäte mahnten eine Pförtnerampel an der Steinheimer Straße auch für Autos und einen Radstreifen für die Murrer Ortsdurchfahrt an.