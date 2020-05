Pläne für Birkhau Das stimmige Gesamtbild erhalten

Affalterbach - Die Gartensiedlung Birkhau hat ein ganz typisches Erscheinungsbild – und das soll auch bei der derzeit laufenden Sanierung der Gebäude aus den Sechzigerjahren erhalten bleiben. Aus diesem Grund sind zwar Änderungen wie eine Dachaufstockung oder der Einbau von Dachgauben oder Dachflächenfenstern möglich, um so mehr Wohnraum zu schaffen, aber dafür gibt es bestimmte Vorgaben. Und das hat seinen Grund, erläuterte Wolfgang Mielitz von der beauftragten Landsiedlung Baden-Württemberg den Gemeinderäten in ihrer Sitzung am Mittwoch: „Die Gartensiedlung ist kein typisches Sanierungsgebiet, es gibt dort keine Aura des Verfalls. Deshalb war die Eintrittskarte für die Aufnahme ins Sanierungsprogramm die Vorgabe, die Einzigartigkeit der Siedlung zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und wir sind irgendwann Rechenschaft darüber schuldig, was wir mit den Fördergeldern gemacht haben, um diesem Anspruch gerecht zu werden.“