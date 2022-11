Pilzsuche im Schwäbischen Wald Jagd nach dem König der Pilze

„Wunderhübsch – aber giftig!“

Die erste Stunde vergeht wie im Flug, wir sehen Dutzende Pilze, pflücken leckere Maronenröhrlinge, schneiden flockenstielige Hexenröhrlinge, deren gelbes Fleisch sich an der Luft blau verfärbt und die trotz des Namens gegart lecker schmecken. Wir begutachten den seltenen Stahlblauen Rötling, „wunderhübsch, aber giftig“, und lassen ihn ebenso im Wald wie den Tigerritterling mit seinen Tränen am Stiel. Essen könnten wir dagegen violette Lacktrichterlinge oder Trompetenpfifferlinge, finden davon aber nur recht klein geratene Gesellen.

Zahlreicher sind Falsche Pfifferlinge. „Wenn man einen von denen aus Versehen isst, kann nicht viel passieren, er schmeckt nur penetrant nach nix.“ Ähnlich sei es beim klebrigen Hörnling, dessen spektakuläres Äußeres an eine Koralle erinnert. „Mich fasziniert an den Pilzen die Formen und Farbenvielfalt“, sagt Krautter. Nicht nur Augen und Zunge kommen auf ihre Kosten: Manche Pilze riechen nach Rettich oder Butter, andere nach Mehlmühle oder Zigarrenkiste, wieder andere nach Blaubeer- oder Apfelkompott oder fahrender Dampflokomotive.

15 000 bekannte Großpilze gibt es. Wer den Einstieg ins Pilzesammeln sucht und sich leckere Speisepilze einprägen möchte, solle sich zunächst an die Gruppe der Röhrlinge halten, empfiehlt der Fachmann. Zu ihnen zählen etwa die Steinpilze, flockenstielige Hexenröhrlinge und Maronenröhrlinge. Sie sind leicht zu unterscheiden, und nur wenige ihrer Artgenossen seien ungenießbar.

Ein Kilo pro Person pro Tag

Den ersten Steinpilz auf unserer Tour entdeckt übrigens das geschulte Auge unseres Fotografen. Dieser „König der Pilze“ sollte nicht das letzte Fundstück bleiben. Doch wie viel Pilze darf man überhaupt mitnehmen. Als Faustregel beim Sammeln gelte: „maximal ein Kilo pro Person und pro Tag“, sagt Krautter. Zur kurzfristigen Lagerung über Nacht empfiehlt Krautter den dunklen, kühlen Keller, bedeckt mit einem feuchten Tuch. Ideal sei das aber nicht, denn „frische Pilze sollte man möglichst schnell verarbeiten“. Wer Steinpilze oder Maronenpilze langfristig haltbar machen wolle, könne sie in dünne Scheiben schneiden und im Backofen bei rund 50 bis 70 Grad oder in einem Dörrautomat trocknen. „Das intensiviert den Geschmack.“ Roh essen sollte man selbst gesammelte Pilze generell nicht.

Das Abendessen ist gesichert

Bei uns landen die gesammelten Maronen-, Steinpilze und flockenstielige Hexenröhrlinge gleich am Abend in der einen Pfanne, in der anderen die Schopftintlinge. Und in einer dritten werden orangene Fichten-, Lachs- und Steinreizker gebraten; alle mit Butter, wenig Schalotten und einer Prise Salz. So viel steht fest: Es lohnt sich nicht nur die Jagd auf den König der Pilze.

Pilzsachverständige findet man unter: www.dgfm-ev.de