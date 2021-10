Pilotverein Affalterbach Neues Sportabzeichen im Ländle

Affalterbach - Die Zahl lässt aufhorchen: Rund 40 000 Kinder sind laut der Württembergischen Sportjugend (WSJ) allein in Württemberg während Corona aus Sportvereinen ausgetreten. „Das sind mehr als Jugendliche oder Erwachsene, die ausgetreten sind“, sagt Dirk Dietz aus Affalterbach, der stellvertretender Vorsitzender bei der im Württembergischen Landessportbund verankerten WSJ ist. Der Verband ist entsprechend brennend daran interessiert, diesen Spieß umzudrehen und die Kinder wieder zu mehr Bewegung zu animieren. Um das zu schaffen, möchte er in Württemberg, mit der Zeit auch in Baden, unter anderem aufs Sportabzeichen für Kinder von drei bis sechs Jahren setzen. Das gibt es bislang nur in anderen Bundesländern und wird nun aus Niedersachsen fürs Ländle übernommen. Und dabei, es hier bekannter zu machen, spielt auch der TSV Affalterbach eine Rolle.