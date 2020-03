Pilotabschluss der Metaller Gelebte Solidarität

Stuttgart - In diesen wilden Zeiten ist es nicht verwerflich, wenn Einschätzungen von gestern heute schon überholt sind. So ergeht es zum Beispiel dem baden-württembergischen Bezirksleiter der IG Metall, Roman Zitzelsberger, der noch vor einer Woche von einer Verschiebung der Metalltarifrunde nicht viel wissen wollte. De facto haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft erst einmal um ein Dreivierteljahr vertagt, und das ist auch gut so. Corona reißt die Industrie dermaßen in den Abgrund, dass jegliche Vorhersagen unmöglich sind, wann und wie sie aus der Krise wieder herauskommt. So haben sich die Tarifpartner Luft verschafft.