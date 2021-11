Piks an ausgewählten Samstagen Drei Ärzte wollen Booster-Impfungen vorantreiben

Jeder Bürger kann sich impfen lassen – nicht nur Ältere

Begonnen wird mit der Aktion in der Praxis Dr. Strodtbeck am Samstag, 20. November. Anders als anfangs gedacht – als man das Angebot nur an Menschen über 70 Jahre oder an diejenigen mit chronischen Krankheiten richten wollte –, soll nun jeder die Möglichkeit bekommen, sich den Piks abzuholen. „Da sich die Lage gerade so enorm schnell ändert und verschlimmert, hat gegenwärtig jeder Bürger einen Anspruch auf die Impfung. Unabhängig vom Alter. Trotzdem sollten natürlich, wenn möglich, die Älteren und chronisch Kranken zuerst geimpft werden“, sagt David Strodtbeck.