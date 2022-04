Pietro Lombardi und Katja Krasavice Ein Foto sorgt für Diskussionen

Die Musiker Pietro Lombardi und Katja Krasavice haben mit einem Bild in den Sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit gesorgt. Die beiden veröffentlichten am Freitag ein gemeinsames Foto auf Instagram, das sie als Hochzeitspaar zeigt. Doch dass sie ein Paar oder gar verheiratet seien, bezweifelten viele Fans in den Kommentaren.