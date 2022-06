Pierre Fees sagt Ade Treue Seele in turbulenten Jahren

17 Jahre ist das her. Eine lange Zeit. Was daran deutlich wird, dass wir uns noch ein Jahr vor dem Sommermärchen 2006 befinden. Und was ist nicht auch beim FC seitdem alles passiert: Für die erste Mannschaft ging es zwischenzeitlich rauf in die Landesliga, wieder herunter in die Bezirksliga, fast wieder hinauf in die Landesliga – und letztlich doch tief hinunter in die Kreisliga. Es gab unzählige Spielerwechsel, unruhige Zeiten abseits des Platzes. Auch, dass die Zweite vom FC inzwischen nicht mehr von Titeln träumt, sondern Letzter in der untersten Liga wurde, zeugt davon, dass sich viel verändert hat. Nur eines eben nicht: Pierre Fees, der damals im Aufstiegskampf bei der Zweiten aushalf, spielt im FC-Trikot. Wie eh und je.