Phosphor-Gewinnung Beim Schlamm sind Pflöcke gesetzt

Etwaige Kritiker waren an ihr Mandat gebunden

Das Votum fiel am Donnerstag aber eindeutig aus: Geschlossen sprach sich die Runde mit Vertretern aus Benningen, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach, Murr und Steinheim für eine Ausschreibung aus. Was jedoch nur logisch war. Denn selbst etwaige Kritiker hätten gar nicht anders gedurft. Alle Gemeinderäte hatten, wenn auch teils nur mehrheitlich, für diese Lösung gestimmt. Und wer in den Verband entsandt war, hatte ein Mandat, musste also das Stimmungsbild aus den kommunalen Gremien wiedergeben. So auch Ernst Morlock (SPD Marbach), dessen Fraktion im Vorfeld eine Vertagung der Entscheidung befürwortet hatte. Selbst nach einer Infoveranstaltung im Juli sei nicht für alle klar gewesen, welchen Weg man wählen sollte, betonte Morlock. Er wolle das Ganze inhaltlich nicht erneut ausrollen und stimme auch zu, aber „aus einem gewissen Zwang heraus“, immerhin sei er mandatiert.