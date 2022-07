Phänomen „Hangry“ Knurrt der Magen, ist die Lunte kurz

„Ich verwandle mich in Hulk, wenn ich hangry bin“

Im englischsprachigen Raum ist das Wort „hangry“ längst in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen – wie ein kurzer Blick in Twitter beweist: „Ich verwandle mich in Hulk, wenn ich hangry bin“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. „Jeder geht in Deckung und wirft mir von dort aus Essen zu.“

Zweifel an der Aussagekraft der Studie äußerte der Professor für Ernährungs- und Gesundheitspsychologie Johann Christoph Klotter von der Hochschule Fulda. Ursache und Wirkung seien bei dem Zusammenhang von Hunger und Ärger nicht zu trennen, sagte Klotter der Deutschen Presse-Agentur. Hunger könne ein Ausdruck von Ärger sein, so der Wissenschaftler im Ruhestand.