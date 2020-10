Pflück-mich-Aktion in Steinheim Gut gemeinte Aktion mit bitterem Beigeschmack

Doch der Rathauschef startete sein kleines Fazit mit den guten Nachrichten. So vermeldete Winterhalter, dass viele Gewächse gekennzeichnet werden konnten. In Steinheim durfte man sich Äpfel, Birnen, Kirschen und Co. von 118 Bäumen holen, in Kleinbottwar von 47 und in Höpfigheim von 55. Auf der Homepage mundraub.org wurden die Standorte wie bei dem Projekt üblich eingestellt. Und man habe auch etliche positive Rückmeldungen bekommen, weil man sich an der Aktion beteiligt habe, sagte Winterhalter.