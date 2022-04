Pflichtsieg in Fürth Kader-Umbruch und Vertragspoker: Gladbacher Baustellen

Heißt: Ab Sommer werden auch die Jungen am Niederrhein Verantwortung übernehmen müssen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Manu Koné, der gegen die Fürther am Samstag das 1:0 durch Marcus Thuram einleitete, könnte in diese Rolle schlüpfen. Auch die beiden Defensivakteure Luca Netz (18) und Joe Scally (19) gehören zu den Hoffnungsträgern, denen großes Entwicklungspotenzial bescheinigt wird. Doch Virkus weiß auch, dass man mit einer A-Jugend in der Bundesliga nicht wettbewerbsfähig ist. Routiniers wie Torwart Yann Sommer oder Nationalspieler Jonas Hofmann sollen gehalten werden.