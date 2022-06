Pflichten für den Mieter Was während des Urlaubs für die Mietwohnung gilt

Außerdem muss man beachten, dass eine Genehmigung für eine reguläre Untervermietung (die ist normalerweise kein Problem) nicht die vorübergehende Untervermietung an Feriengäste umfasst. Liegt die Wohnung in einem Gebiet einer so genannten Zweckentfremdungsverordnung, so kann zusätzlich die Genehmigung des Bezirksamtes nötig werden. Bei Verstoß gegen die Genehmigungspflicht drohen Bußgelder. Ob die Wohnung in einem solchen Gebiet liegt, kann man im Rathaus erfragen.