Pflegereport Die meisten jungen Menschen würden ihre Angehörigen pflegen

Der Leiter der Studie, Thomas Klie, forderte eine Stärkung von pflegenden Angehörigen. "Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels werden wir bald an die Kapazitätsgrenzen in Pflegeheimen stoßen." Man müsse jetzt aktiv werden, sonst werde "die Situation der Pflege weiter eskalieren". 83 Prozent der Befragten in der Studie gaben auch an, dass die Pflege nicht den Stellenwert in der politischen Debatte habe, den sie verdiene.