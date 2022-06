Pflegereformen Heimleiter kritisieren Lauterbach

„Das Gesetz bringt gar nichts, es sollte weg“, sagte Schneider. So sei die dort verankerte Tariftreue für die Heime ja im Prinzip richtig, die Umsetzung zum 1. September aber sei „viel zu bürokratisch“ und sollte verschoben werden . In einigen Regionen wird erwartet, dass der von den Bewohnern zu zahlende Eigenanteil an den Heimkosten „durch die Decke“ gehen werde. Auf der Pressekonferenz genannte Beispiele für erwartete Preissprünge in Brandenburg von 20 Prozent für Heimbewohner nannte Schneider realistisch. Das werde für „Frust“ sorgen. Nicht betroffen sind Heime – etwa die der Heimstiftung – die bereits nach Tarif zahlen. Viele Heime in privater Trägerschaft – so heißt es – könnten betroffen sein.