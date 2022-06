Pflegeheimförderung Sozialverband verlangt Hilfe vom Land

Das Sozialministerium von Baden-Württemberg sieht der Übergabe von 100 000 Unterschriften im Rahmen der Kampagne „Arm durch Pflege“ durch den Sozialverband VdK am 4. September gelassen entgegen. Auf Anfrage unserer Zeitung widerspricht das Ressort von Minister Manfred Lucha (Grüne) der vom VdK-Chef Roland Bühler geäußerten Ansicht, dass das Land Baden-Württemberg die Kosten für Investitionen sowie den Bauunterhalt von Gebäuden in der stationären Altenpflege bezahlen müsse. Diese Meinung vertreten aber nicht nur der VdK, sondern auch der Dachverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sowie die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll (SPD), kürzlich in einem Interview in dieser Zeitung.