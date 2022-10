Pflegeheim in Mundelsheim Viel Rauch, um den Ernstfall zu proben

Peu à peu sollen solche Übungen in allen Häusern der Diakonie Stetten stattfinden – knapp zwei Dutzend Senioren-Einrichtungen betreibt sie in insgesamt sechs Landkreisen. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick in die Statistik des Bundesverbands Technischer Brandschutz (bvfa): Im Jahr 2022 wurden bis Anfang September bundesweit bereits 118 Brände in sozialen Einrichtungen registriert. Darunter beispielsweise ein Brand in einem Seniorenheim in Kornwestheim im Februar, bei dem glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Oder ein Zimmerbrand in einem Patientenzimmer in einem Pflegeheim in Großerlach im April. Dabei gab es einen Schwer- und zwei Leichtverletzte.