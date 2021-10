Pflege in Marbach Extrahürde bei der Personalsuche

Am Geld scheint es nicht zu liegen

Die Geschäftsführerin erklärte, dass es an der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich nicht liegen kann. „Wir waren am 1. Februar 2019 beim Treffpunkt Ausbildung im Bildungszentrum dabei. Leider muss man sagen: Ohne jegliche Resonanz für uns“, erklärte sie. Dabei sei das Interesse am Stand stets relativ gut. „Und das ist auch ein total schöner Beruf, bei dem man mit vielen Menschen in Kontakt sein kann“, betonte Benneweg. Am Geld könne es kaum liegen, dass es am Ende zu keinen Vertragsabschlüssen kommt. Der Verdienst während der Lehre sei im Vergleich zu anderen Berufsfeldern gut und anschließend für examinierte Fachkräfte die Entlohnung ebenfalls ordentlich. Eine Erklärung könnten die wenig attraktiven Arbeitszeiten bei der Diakoniestation mit den geteilten, also auf zwei Schwerpunktphasen am Tag verteilten, Diensten sein, vermutet Benneweg. Das sei auch ein Nachteil gegenüber stationären Einrichtungen. Hier könnten sich die Mitarbeiter auch mal acht Stunden am Stück um die Bewohner kümmern und hätten dann Feierabend. „Das ist im ambulanten Dienst aber leider nicht leistbar“, stellte die Geschäftsführerin fest.