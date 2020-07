Peter Perchtold beim VfB Stuttgart Ein alter Bekannter verstärkt das Trainerteam

Auch ein Sportpsychologe kommt

Neu hinzu kommt noch Dino Poimann (31). Er arbeitet als Sportpsychologe und war zuvor in der Red-Bull-Akademie in Österreich tätig. Poimann betreut neben dem VfB beim Deutschen Fußball-Bund weiterhin die U-19-Auswahl. „Neben international erfahrenen Spielern gehören dem Kader auch viele junge, ambitionierte Spieler mit enormen Potenzial an, die sich auf eine Reise in der Bundesliga machen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft als Ganzes sowie jeden einzelnen auf dieser Reise und hinsichtlich einer optimalen langfristigen Entwicklung zu unterstützen“, sagte Poimann. Er und Perchtold erhalten jeweils einen Zweijahresvertrag beim VfB.