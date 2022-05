Peter Maffay Sänger feiert „Voice of Germany“-Premiere

– Rocksänger Peter Maffay (72, „So bist du“) wird erstmals Coach bei „The Voice of Germany“. Das kündigte die Sendergruppe ProSiebenSat.1 am Donnerstag an. „Ich habe immer bewundert, wie viele großartige Talente „The Voice of Germany“ als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wählen. Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super“, erklärte Maffay laut Mitteilung.