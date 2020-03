Perspektivwechsel gefordert Kritik an "Rassismus" in den Sicherheitsbehörden

Bisher werde die politische Verantwortung in der Rassismus-Prävention zu stark auf Förderprogramme verlagert, kritisierte der Verband, in dem sich die kommunalen Integrations-, Migrations- und Ausländerbeiräte zusammengeschlossen haben. Diese Präventionsprojekte leisteten zwar gute Arbeit. Das könne aber kein Ersatz sein für einen "Perspektivwechsel" in Behörden und Politik.