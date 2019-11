Personensuche bei Poppenweiler bleibt erfolglos Jacke im Neckar löst Einsatz aus

Eine im Neckar treibende Jacke hat am Mittwochmorgen eine Personensuche ausgelöst. Da es im Landkreis und gerade in diesem Bereich öffters zu Vermisstenfälle kommt konnte eine Person im Wasser nicht ausgeschlossen werden, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg auf Anfrage mit. Ob aktuell eine Person in diesem Gebiet vermisst wird darüber wollte der Sprecher keine Auskunft geben. Die Feuerwehr Ludwigsburg, das DLRG Ludwigsburg vom Stützpunkt Remseck-Schießtal sowie die Wasserschutzpolizei fuhren mit Booten den Neckar zwischen Neckarweihingen und der Schleuse Poppenweiler ab. Gefunden wurde niemand. Die Jacke wurde der Kriminalpolizei übergeben.