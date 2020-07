Personalwechsel bei der Stadt Marbach Stadtplaner hat genug und kündigt

Unterstützung und Informationen fehlen

Warum verlässt er also die Stadt, in der er nicht nur gerne lebt, sondern in der er auch 28 Jahre lang gearbeitet hat? Lobert verweist auf die vielen Projekte, die in Angriff genommen werden. Genauer gesagt, auf die aus seiner Sicht zu vielen Projekte. „Es war schon immer viel zu tun und ich bin es gewohnt, mit viel Arbeit umzugehen“, so Lobert. „In enger Kooperation mit Gerhard Heim haben wir die Projekte priorisiert, effektiv gearbeitet und erfolgreich abgeschlossen.“ Nachdem der langjährige Erste Beigeordnete Heim in den Ruhestand gegangen war und alle Fäden beim Stadtchef zusammenliefen, habe es jedoch an Unterstützung und an notwendigen Informationen beziehungsweise am Einbeziehen in Entscheidungsprozesse gefehlt. „Man kann nicht ständig von einer Baustelle zur nächsten rennen und immer mehr Projekte anfangen. Eine Priorisierung ist das A und O. Ein Koch stellt auch nicht gleichzeitig 20 Pfannen auf den Herd. Das kann nicht gut gehen und ist dann sehr demotivierend.“