Produktion nicht ausgeschlossen Daimler muss mehr als 15 000 Stellen abbauen

„Zu viele Mitarbeiter an Bord“

Bislang konzentrieren sich die Personalsparmaßnahmen von Daimler in erster Linie auf Verwaltungsbereiche des Konzerns. Nun kündigte Porth erstmals an, dass es auch zu einem Arbeitsplatzabbau in Produktionsbereichen kommen kann. „Wir haben einzelne Werke, in denen wir derzeit in der Produktion zu viele Mitarbeiter an Bord haben“, sagte Porth. „Es kann also sein, dass wir nun auch in einzelnen Produktionsbereichen Abfindungen anbieten werden.“ Betroffen seien etwa die Werke Untertürkheim, Berlin und Standorte einiger Tochtergesellschaften.