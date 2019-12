Personalrochaden in Steinheim Mit neuem Jugendhaus kommt neue Leitung

Während Backes (im eingeklinkten Foto links) in Vollzeit arbeiten wird, sind Ehlers und Maier weiter als Teilzeitkräfte am Start. Zusammen kommen Letztere auf eine 100-Prozent-Stelle, sagt Winterhalter, der gespannt ist, was das künftige Trio zusammen auf die Beine stellt. Backes ist laut der Mitteilung der Stadt wichtig, „dass die Aufgaben und Herausforderungen als Team angegangen werden“. Die künftige Zentrale der Mannschaft wird auf dem Schulcampus sein, wo die Stadt ein neues Jugendhaus erstellen lässt. Momentan ist die Einrichtung in gepachteten Räumen am Bahnhof untergebracht, der Mietvertrag läuft im Februar aus, sagt Winterhalter. Bis dahin werde der Umzug ins neue Domizil erfolgt sein. Ein genauer Termin für die offizielle Einweihungsfeier stehe allerdings noch nicht fest.