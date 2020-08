Personalfreier Supermarkt in Winzerhausen Tante M bereichert das Dorf

Großbottwar-Winzerhausen - Gut gelaunte Gesichter hat es am Samstagvormittag in Winzerhausen bei der Eröffnung des neuen, Tante-M-Ladens gegeben. Sogar die Sonne lachte rund zwei Stunden lang bei dem Geschehen, das von den Bewohnern lange herbeigesehnt wurde. „Was für ein Tag für Winzerhausen!“, rief Sonja Hartmann strahlend aus. Die Stellvertreterin von Ortsvorsteher Friedrich Link zeigte deutlich ihre Freude und streckte den Daumen glücklich in die Höhe.