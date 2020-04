Personalabbau in der Corona-Krise Daimler-Betriebsrat fordert Stopp von Abfindungsaktion

Stuttgart - In der Corona-Krise geht der Daimler-Betriebsrat beim Personalabbau auf Konfrontationskurs zum Management. Der Stuttgarter Autobauer solle „zum jetzigen Zeitpunkt Abstand von teuren Abfindungsangeboten nehmen“ und sich auf natürliche Fluktuation und Altersteilzeit konzentrieren, heißt es in einem Schreiben des Gesamtbetriebsratschefs Michael Brecht und seines Stellvertreters Ergun Lümali, das an diesem Montag an die Mitarbeiter gegangen ist.