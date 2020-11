Personal des Aufsteigers Borna Sosa verlängert beim VfB Stuttgart bis 2025

Jetzt sieht der Kroate, der an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) mit dem VfB gegen den FC Bayern antritt, seine Zukunft auch wieder in Stuttgart. Sosa hat noch viel vor, obwohl er ja immer mal wieder damit geliebäugelt hatte, den Verein zu wechseln. „Auch wenn seine Entwicklung für sein Alter bereits sehr weit fortgeschritten ist, sind wir dennoch davon überzeugt, dass sich Borna in naher Zukunft noch weiter steigern und ein noch entscheidender Faktor für unser Spiel sein wird“, sagte der Sportdirektor Sven Mislintat.