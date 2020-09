Marbach - Der Marbacher S-Bahnhof ist zurzeit gesperrt. Eine Person soll bei einem Unfall am Bahngleis verletzt worden sein. Das teilte ein Sprecher der Bahnpolizei Stuttgart auf Anfrage mit. „Wir haben vom Alarm gegen 15.30 Uhr Kenntnis bekommen“, sagte der Sprecher. Der Unfall habe sich an Gleis 2 ereignet in Zusammenhang mit dem Zugverkehr. Die Marbacher Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.