Performances in der City Auch Bad Cannstatt wird aufgehübscht

Cannstatt wird aufgehübscht

An diesen historischen Moment will das Künstlerhaus nun erinnern – mit einer Neuauflage von „Konzil“. So wird von dieser Woche an eine Ausstellung mit Archivmaterial gezeigt und begleitend ein zweiwöchiges Programm mit Performances und täglichen Gesprächen veranstaltet. Die Orte für die Performances sind spannend, sie werden auf der Sternwarte, im Rosensteingarten oder auch am Neckar durchgeführt.