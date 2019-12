Performancekunst am FSG Auf der Suche nach dem eigenen Ich

Die Kimko-Akteure hatten also ganze kreative Arbeit geleistet. Kimko ist Kernfach am FSG seit dem Schuljahr 2013/14. Das Gymnasium startete mit diesem Kunstprofil in der Klassenstufe 8. Das Fach hat dabei die gleiche Wertigkeit wie die dritte Fremdsprache, beziehungsweise Naturwissenschaft und Technik. Ästhetisch-kulturelle Bildung wird über alle Fächer hinweg vermittelt, aber in Kimko sollen künstlerisch talentierte Schüler in besonderer Weise gefördert und gefordert werden. Der Unterrichtsstoff lässt sich im Wesentlichen in fünf Bereiche unterteilen: Medien und Kommunikation, Wahrnehmungspsychologie, Persönlichkeitsbildung, Kunst, Theater, Tanz und Bewegung. Kimko wird anwendungsorientiert unterrichtet, das bedeutet: Vor allem zu Beginn das Ausprobieren theatraler Darstellungsmöglichkeiten, künstlerischer Gestaltungsweisen und das Erlernen medienrelevanter Grundkenntnisse. Mit den höheren Klassenstufen steigt die Komplexität der prozess- und handlungsorientierten Projekte, in denen gelehrt und gelernt wird. Neben den traditionellen Kulturtechniken werden Fähigkeiten und Fertigkeiten im praktischen Umgang mit den neuen Informations- und Kommunikations-Technologien immer wichtiger und avancieren damit zu einer neuen Kulturtechnik. Medienbildung beruht dabei auf einer ethischen Wertemoral, die notwendiger Gegenstand des Lernens geworden ist. Kimko vermittelt den Schülern über gestalterische Aufgabenstellungen die Zusammenhänge der Kommunikation und zeitgemäßen Interaktion zwischen Menschen, Medien und Technik.