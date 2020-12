Perfektes Spiel Niederlage trotz Neun-Darters: Wade bei Darts-WM raus

Trotz des magischen Moments und einer 2:0-Satzführung konnte sich der Weltranglistensiebte mit dem Spitznamen "The Machine" nicht gegen Bunting durchsetzen. In diesem WM-Viertelfinale ist nach Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland schon der zweite Favorit vorzeitig raus. Der Weg für einen Außenseiter ins Halbfinale des mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Turniers ist also frei.