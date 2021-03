Myanmar Aung San Suu Kyi darf erstmals mit Anwältin sprechen

Das Militär hatte Suu Kyi nach dem Putsch vor zwei Monaten in Gewahrsam genommen und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt. Seither gibt es immer wieder Massenproteste, gegen die die Junta brutal vorgeht. Die Demonstranten fordern die Rückkehr zu demokratischen Reformen und die Wiedereinsetzung Suu Kyis.

Bis Mittwoch ist die Zahl der Todesopfer durch die Militärgewalt nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP auf 521 gestiegen. Acht Menschen seien allein am Dienstag gestorben. Beobachter glauben aber, dass die Zahl weit höher liegen könnte. Mehr als 2600 Menschen sind AAPP zufolge derzeit in Haft - darunter Politiker, Aktivisten und Journalisten.

Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi hatte die Parlamentswahl im November mit ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) klar gewonnen. Dem Militär, das sich per Verfassung von 2008 eine Machtposition in Parlament und Regierung erhalten hatte, soll sie zuletzt immer gefährlicher geworden sein. Schon in der Vergangenheit hatte Suu Kyi insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest gestanden.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-39191/3