Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart Fünf Wechsel pro Spiel – VfB-Coach will Regel beibehalten

Die Möglichkeit, fünf Mal pro Spiel in der ersten und zweiten Bundesliga wechseln zu können, war in der vergangenen Spielzeit wegen der Belastungen in der Corona-Krise eingeführt worden. Dann wurde sie bis zum Ende dieser Saison verlängert. Zuvor durfte jeder Trainer nur jeweils drei Spieler ein- und auswechseln.