Peinliche Zombie-Panne Arte zeigt streng verbotenen Film

Genrefans von Horrorfilmen, aber auch aufgeschlossene Cineasten aller Art und auch Filmwissenschaftler hatten sich gefreut, als Arte ankündigte, „Day of the Dead“ werde erstmals hierzulande unzensiert ausgestrahlt werden. Tatsächlich ging der Film um 0.20 Uhr am 28. Januar über den Sender, schon einen Tag zuvor war er in der Arte-Mediathek abrufbar. Endlich schien also auch in diesem Fall, wie bei manchem anderen längst an Universitäten diskutierten Horrorfilm, ein Bannstrahl von vorgestern aufgehoben worden zu sein. Ein Irrtum, wie sich zeigte.