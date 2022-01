PCR-Testangebot im Schiller-Testzentrum Lieferprobleme bremsen Service aus

Verzögerungen beim Zoll und Lieferschwierigkeiten

In der Schillerstadt bietet das Testzentrum im ehemaligen Kino die Möglichkeit, schon nach einer halben Stunde zu wissen, ob es sich um einen Fehlalarm handelt, oder ob man in die Isolation gehen muss. Auch am Montag gab es positive Schnelltests – am Friedrich-Schiller-Gymnasium etwa, oder an der Tobias-Mayer-Schule. Allerdings konnten die betroffenen Schüler sich nicht, wie noch vor den Weihnachtsferien, in der Güntterstraße nachtesten lassen und damit für schnelle Gewissheit sorgen, denn dort wurde vergangenen Mittwoch der vorläufig letzte PCR-Test genutzt.