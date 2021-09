PayPal Onlinedienst führt neue Bezahlmethode ein

Der Münchner Flughafen hat die neue Methode schon in 41 seiner Geschäfte eingeführt. Bald kann auch an anderen Kassen im Land zukünftig ein QR-Code auf dem Smartphone des Nutzers eingescannt werden, der die Zahlung in der App freigibt. Beim kontaktlosen Bezahlen wird das Smartphone wie eine kontaktlose Bankkarte über das Lesegerät an der Kasse gehalten.