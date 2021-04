Paul Theroux wird 80 Ein Reiseschriftsteller im Corona-Lockdown

Seit Malawi hat Theroux, der am Samstag, am 10. April 20021, 80 Jahre alt wird, große Teile der Welt bereist - und mit seinen Beobachtungen Dutzende Bücher und Kurzgeschichten gefüllt. In Deutschland erschien zuletzt 2019 sein Sachbuch „Auf dem Schlangenpfad. Als Grenzgänger in Mexiko“ im Verlag Hoffmann und Campe. Mehrere seiner Werke sind auch verfilmt worden, so etwa „Saint Jack“ unter der Regie von Peter Bogdanovich oder „Mosquito Coast“ mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Ende des Monats kommt eine Neuverfilmung von „Mosquito Coast“ mit dem Autoren-Neffen Justin Theroux in der Hauptrolle beim Streamingdienst Apple TV+ heraus.