Paukenschlag in der Großbottwarer Kommunalpolitik Andreas Strohm hört auf

Paukenschlag in der Großbottwarer Kommunalpolitik. Andreas Strom kündigt seinen Rückzug an. Nach mehr als 15 Jahren als Mandatsträger, davon mehr als zehn Jahre als Stadtrat, sei der Zeitpunkt gekommen für eine Zäsur, lässt Strohm Bürgermeister Ralf Zimmermann, die Fraktionen und die Presse in einem am Montagnacht verteilten Schreiben wissen. Er tue dies mit Bedauern, doch zum Ende des vergangenen Jahres habe er sich beruflich neu orientiert. Und in seinem Veränderungsprozess sei er zu der Erkenntnis gekommen, dass vor diesem Hintergrund der Dreiklang zwischen Familie, Beruf und politischem Ehrenamt so nicht mehr funktioniere. Hinzu komme, dass er aufgrund der beruflichen Randbedingungen immer weniger am Ort präsent sein könne.