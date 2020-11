Patrick Holl verlässt das Beilsteiner Rathaus Ein Bürgermeister nimmt seinen Hut

Beilstein - Eigentlich galt Patrick Holl als feste Größe in Beilstein. Der Bürgermeister war erst im Vorjahr nach seiner ersten Amtszeit wiedergewählt worden. Weitere sieben Jahre mit dem 38-Jährigen an der Spitze der Verwaltung in der malerisch gelegenen 6300-Einwohner-Kommune schienen abgemachte Sache. Doch die Uhren des Lebens ticken manchmal anders. Holl gab am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Video-Sitzung dem Gemeinderat bekannt, dass er im ersten Quartal 2021 als Erster Beigeordneter in den Gemeindetag von Baden-Württemberg wechselt.