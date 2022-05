Passionsspiele Passions-Premiere mit streitbarem Jesus

Mit einer blutigen Kreuzigung, einer leidenschaftlichen Botschaft und vielen Bezügen zum Judentum bringt Spielleiter Christian Stückl die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu in Oberammergau auf die Bühne. Rund 4400 geladene Gäste sahen am Samstag in dem Alpendorf die Premiere der berühmten Passionsspiele.