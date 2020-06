Party in der Stuttgarter City So feiern die Profis des VfB Stuttgart den Aufstieg

Stuttgart - 60 000 Fans in der Mercedes-Benz-Arena, Zehntausende auf dem Cannstatter Wasen, wo am Abend die Mannschaft zur Feier stößt und wo die Fantastischen Vier zu Ehren des VfB Stuttgart ein Aufstiegskonzert geben. Die ganze Stadt feierte im Mai 2017 die Rückkehr der Weiß-Roten in die Fußball-Bundesliga, Spieler, deren Frauen und ein Großteil der VfB-Belegschaft gönnten sich danach ein schönes Essen und reichlich Getränke. Nun ist der VfB wieder aufgestiegen – doch drumherum ist alles anders. Fast zumindest.