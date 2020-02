Party des TSV 1899 Benningen Buntes Faschingstreiben beim TSV in der Kelter

Im Hintergrund wurde Trovato durch viele fleißige Helfer an Kasse, Getränketheke und an der Bar und in der Küche unterstützt. Party gibt Hunger und vor allem Durst. Zwischenzeitlich geht es an der Bar und an der Getränketheke rund. Die Stimmung steigt. DJ Thommy legt einen Gassenhauer nach dem anderen auf. Alle Vorzeichen deuten auf eine lange Nacht hin, bis weit in den frühen Morgen hinein. Die Stimmung ist prächtig. Wer hier mit dem Feiern beginnt, hat noch einiges vor sich bis zu den Faschingstagen nächste und übernächste Woche. Doch eines ist heute schon gewiss: Am Aschermittwoch ist alles vorbei.