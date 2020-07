Party auf dem Stuttgarter Kulturwasen So war das Konzert von Culcha Candela

Vor der Wasenbühne stehen nun Holzlogen mit gutem Abstand, die Fans dürfen aus ihren Autos steigen, es ist das erste Popkonzert, das am Ort bei solchen Lockerungen stattfindet, aber all das hilft nicht viel – am Anfang. Vier Monate sind vergangen, seitdem Culcha Candela zuletzt in der Stadt waren, damals war das Wizemann ausverkauft. Dann kam der Virus.