Partnerschaft Tinder: Junge Singles daten zunehmend alkoholfrei

In den Profilen der Nutzer im Alter von 18 bis 25 Jahren haben demnach Erwähnungen wie "Picknick", "Karaoke" und "Museen" als Wünsche für ihre Verabredungen zugenommen. "Klassische Dinner-Dates in Restaurants und sogar Alkohol sind out." 72 Prozent der Nutzer hätten angegeben, dass sie bei einem Date nur gelegentlich oder sogar gar nicht trinken.